Vitória vence o Avaí e segue no G-4 da Série B

O resultado positivo manteve o Vitória no G-4 da competição, na quarta colocação, com 16 pontos, cinco a menos que o líder Criciúma. Enquanto isso, o Avaí segue com 11 pontos, na nona colocação.

Impulsionado pela torcida, o Vitória começou na pressão. Logo de cara, aos seis minutos, Marquinhos ficou cara a cara com Diego, mas chutou em cima do goleiro do Avaí.

Os visitantes demoraram para responder, mas quando fizeram, aos 21 minutos, Cássio meteu na trave. Diogo Acosta também quase marcou na saída do goleiro do Vitória. Aos 41 minutos, o Vitória respondeu, Neto Baiano bateu bem, mas a bola saiu.

O segundo tempo começou com os mandantes em cima. Diego, goleiro do Avaí, pegou no susto uma finalização de Gabriel Paulista, aos três minutos. Mais tarde, Marco Aurélio acertou uma pancada, mas Diego fez outra bela defesa.

O Avaí teve uma boa oportunidade aos 27 minutos. Láercio recebeu de Cléber Santana e chutou forte, mas Douglas fez grande defesa. Dois minutos depois, o Vitória abriu o placar. Pedro Ken bateu, de fora da área, a bola acertou a trave e entrou no gol. Aos 44 minutos, Mineiro ampliou e deu números finais ao jogo.

Pela nona rodada, o Vitória vai a Natal encarar o ABC, no próximo sábado, às 16h20. Antes, na sexta-feira, às 21 horas, o Avaí receberá o ASA, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 2 X 0 AVAÍ

VITÓRIA - Douglas; Nino Paraíba, Victor Ramos, Rodrigo Costa (Gabriel) e Mansur; Rodrigo Mancha, Uelliton, Pedro Ken e Tartá (Marco Aurélio); Marquinhos (Mineiro) e Neto Baiano. Técnico - Paulo César Carpegiani.

AVAÍ - Diego; Arlan (Jéferson Maranhão), Cássio, Leandro Silva e Aelson; Marcinho Guerreiro, Diogo Orlando (Evando), Patric, Cléber Santana e Felipe Alves (Laércio); Diogo Acosta. Técnico - Hemerson Maria.

GOLS - Pedro Ken, aos 29 minutos e Mineiro aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecida de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - não divulgados .

CARTÕES AMARELOS - Nino, Rodrigo Mancha, Marquinhos, Neto Baiano, Mineiro, Cléber Santana, Diogo Orlando, Patric.

CARTÃO VERMELHO - Marcinho Guerreiro.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).