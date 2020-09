Vitória vira em cima do Oeste por 3 a 1 e fica perto do G-4 da Série B

O Vitória conseguiu a virada em cima do Oeste, por 3 a 1, neste sábado à tarde no Barradão em Salvador, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Invicto em casa, o time baiano atingiu os 17 pontos, em sexto lugar, bem perto dos times do G-4. De outro lado, o Oeste continua na lanterna com apenas seis pontos.

Apesar da disposição do Vitória em manter sua alta performance em casa, o time mais eficiente no primeiro tempo foi o Oeste. O time paulista abriu o placar logo aos três minutos, quando Mazinho desceu pelo lado direito e, na linha de fundo, fez o levantamento na direção da pequena área. O experiente Bobô subiu mais do que a defesa e desviou de cabeça para as redes.

Demorou para os baianos recuperarem a tranquilidade, apesar dos pedidos do técnico Bruno Pivetti no momento da parada técnica por causa do calor. O Oeste continuou melhor e criou mais duas grandes chances para ampliar o placar. Aos 31 minutos, num contra-ataque, Mazinho desceu pelo lado esquerdo, mas errou o chute ao mandar a bola por cima do travessão.

Aos 36 minutos o gol não saiu por causa da grande defesa de Ronaldo, que caiu do lado direito e espalmou na linha do gol a cabeçada de Sidimar que aproveitou bem a falta cobrada por Mazinho.

Só nos últimos minutos o Vitória acordou. Aos 44 minutos, Vico chutou cruzado e o goleiro Glauco saltou para espalmar. Mesmo sem jogar bem, o time baiano empatou aos 50 minutos. Thiago Carleto cobrou falta da intermediária, porém, com muita força. Glauco rebateu para frente e Léo Ceará cabeceou de primeira no contrapé do goleiro.

O segundo tempo começou com um lance incrível de Betinho aos dois minutos. Ele estava um passo atrás da linha divisória do campo e percebeu Ronaldo adiantado. O chute saiu alto e forte e estava na direção do gol. O goleiro baiano ainda se recuperou, deu um leve toque na bola que tocou no travessão e saiu. Seria um gol antológico, perseguido por Pelé durante toda a sua carreira.

O Vitória seguiu com dificuldades para superar o bloqueio defensivo do Oeste. Restava as faltas cobradas por Thiago Carleto de longe, com muita força. Aos 18 minutos a bola quicou duas vezes na frente de Glauco que defendeu em dois tempos. Mas o time baiano virou o placar aos 21 minutos, quando Ewandro deu um belo passe para Léo Ceará entre os zagueiros. O atacante só deu um toque por cima do goleiro e saiu para comemorar.

Cansado, o Oeste não esboçou reação e ainda levou o terceiro gol aos 33 minutos. Ewandro fez belo jogada individual pelo lado direito da área e levantou para o outro lado. João Victor cabeceou no travessão, mas a bola caiu dentro do gol.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira à noite pela 12.ª rodada. O Vitória, de novo, vai jogar no Barradão, desta vez diante do CSA a partir das 19h15. O Oeste vai fazer o duelo paulista com o Botafogo, na Arena Barueri, a partir das 20h30.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 3 X 1 OESTE

VITÓRIA - Ronaldo; Jonathan Bocão (Leandro Silva), João Victor, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Lucas Cândido (Fernando Neto) e Marcelinho (Dudu); Vico (Ewandro), Léo Ceará e Alisson Farias (Mateusinho). Técnico: Bruno Pivetti.

OESTE - Glauco; Éder Sciola (Matheus Rocha), Renan Fonseca, Sidimar e Rael; Betinho, Yuri, Mazinho (Kauã) e Gustavo Salomão (Welliton); Marlon (Tite) e Bobô (Bruno Alves). Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Bobô aos três e Léo Ceará aos 50 minutos do primeiro tempo. Léo Ceará aos 21 e João Victor aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

CARTÕES AMARELOS - Marlon e Éder Sciola (Oeste).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).