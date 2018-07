Vitória vira sobre o Fluminense com três gols em 13 minutos

O Vitória ganhou de virada o Fluminense por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, no Barradão, em Salvador, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time baiano sobe na classificação para a 18.ª colocação, com 21 pontos, deixando provisoriamente a lanterna do campeonato, mas ainda na zona de rebaixamento. Já o Fluminense, segue na quinta posição, com 35 pontos, novamente a 14 do Cruzeiro.

O time carioca marcou primeiro, aos 18 minutos do primeiro tempo, com Cícero, que recebeu cruzamento de Conca, se antecipou à marcação baiana e bateu com vontade, sem condição de defesa.

Já o primeiro gol do Vitória só saiu aos 21 minutos do segundo tempo por Dinei. Depois de cobrança de escanteio da esquerda, o jogador subiu mais do que a zaga e, de cabeça, deixou tudo igual no Barradão, acendendo a torcida, já desacreditada.

A virada aconteceu só quatro minutos depois, quando Nino Paraíba cruzou de direita para William, que chutou de primeira e marcou mais um belo gol para o Vitória. Aos 31 minutos, Vinicius, ex-Palmeiras ampliou o placar em favor do time da casa, ao vencer uma disputa com Bruno. Foram três gols em dez minutos de jogo.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 3 X 1 FLUMINENSE

VITÓRIA - Fernandez; Nino Paraíba, Luiz Gustavo, Kadu e Juan; Jose Welison (William), Cáceres, Richarlyson e Marcinho (Luis Aguiar); Willie (Vinicius) e Dinei. Técnico - Ney Franco.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Henrique, Elivelton e Fernando (Marlon); Diguinho (Valencia), Jean, Cícero e Conca; Rafael Sobis e Fred (Kenedy). Técnico - Cristóvão Borges.

GOLS - Cícero, aos 18 minutos do primeiro tempo; Dinei, aos 21, William, aos 25, e Vinicius, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÃO AMARELO - Willie (Vitória).

RENDA E PÚBLICO - 6.623 pagantes.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).