Vitória visita o São Paulo em busca de triunfo inédito no Morumbi em Brasileiros

Foram 14 partidas até aqui, com 12 vitórias da equipe anfitriã e dois empates. O último encontro no Morumbi aconteceu em 2014 e o São Paulo triunfou por 3 a 1, com dois gols de Alexandre Pato e outro de Alan Kardec. Kadu descontou para os visitantes.

O Vitória mudou bastante desde o último revés no estádio são-paulino. Dos atletas que estiveram em campo, apenas o lateral-esquerdo Euller e o volante José Welison foram relacionados para esta partida. Nenhum dos dois, no entanto, será titular no duelo desta quarta-feira.

O técnico Vagner Mancini não confirmou a escalação, mas tem alguns problemas para definir a equipe. O meia Leandro Domingues ainda não se recuperou de um desconforto muscular e foi vetado do segundo jogo seguido. O volante Marcelo ficará de fora por causa de dores no tornozelo. O meia Flávio ficou de fora da lista por precaução - no empate contra o Botafogo, ele levou uma pancada na cabeça e sofreu uma concussão cerebral.