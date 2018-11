Vitória x Atlético-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Vitória e Atlético-PR jogam neste sábado, às 19h, no Barradão, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os baianos entram em campo pressionados para sair da zona de rebaixamento, enquanto os atleticanos buscam entrar na briga pelo G-6.

Vitória x Atlético-PR terá transmissão do Pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O time baiano começa a rodada na 18ª posição, com 36, e tem a chance de sair da zona de rebaixamento caso conquiste um resultado positivo.

O Atlético-PR inicia a rodada na oitava colocação, com 47 pontos e precisa da vitória para se aproximar ou até entrar no G-6 e ver a vaga para a próxima edição da Libertadores se tornar algo mais real.

As duas equipes empataram na última rodada. O Atlético-PR conseguiu marcar o gol nos minutos finais no empate por 1 a 1 com o Vasco, enquanto o Vitória ficou no 0 a 0 com o Sport, em Recife.

Escalações de Vitória x Atlético-PR

Vitória: João Gabriel; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano; Willian Farias, Léo Gomes e Arouca; Lucas Fernandes (Léo Ceará), André Lima e Erick

Atlético-PR: Santos; Jonathan (Diego Ferreira), Thiago Heleno, Léo Pereira, Renan Lodi; Bruno Guimarães (Lucho), Wellington, Raphael Veiga; Marcelo Cirino (Rony), Nikão e Pablo.