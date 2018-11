Vitória x Bahia: escalações, horário e onde assistir ao Ba-Vi

Vitória x Bahia se encontram neste domingo, às 17h, no Barradão, em mais um histórico duelo entre as duas maiores equipes da Bahia. Em locais distintos na tabela, os dois times sabem que um resultado positivo lhe trará um pouco mais de tranquilidade e causará problemas para o rival.

Vitória x Bahia terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O Vitória inicia a rodada na 17ª colocação, com 34 pontos, e pode acabar até em penúltimo se tropeçar. Por outro lado, pode sair da zona de rebaixamento caso conquiste um resultado positivo e ocorra uma combinação de resultados.

O Bahia soma 40 pontos, está em 11º lugar e vive uma situação um pouco mais tranquila. A equipe dirigida por Enderson Moreira pode até começar a sonhar em entrar na briga por uma vaga na Libertadores, caso vença e outros resultados o aproxime do G-6 do Brasileiro.

Escalações Vitória x Bahia

Vitória: Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Benítez; William Farias, Arouca, Léo Gomes; Erick, Lucas Fernandes e Léo Ceará. Técnico: João Burse

Bahia: Anderson; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Nilton, Ramires e Zé Rafael; Élber e Edigar Junio.

Técnico: Enderson Moreira