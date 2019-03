Vitória x Botafogo-PB: onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Vitória x Botafogo-PB se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Onde assistir Vitória x Botafogo-PB ao vivo?

Vitória x Botafogo-PB terá transmissão da Fox Sports e do canal online Live FC. O time baiano aparece em quarto no Grupo A, com quatro pontos. A equipe paraibana é a quinta colocada, com oito pontos. E os dois times vivem momentos bem distintos.

O Vitória vem de cinco partidas sem um resultado positivo. Foram três empates e duas derrotas. Na última rodada, o time do técnico Marcelo Chamusca perdeu em casa para o Atlético-BA por 2 a 1.

O Botafogo, por outro lado, ainda celebra a história classificação na Copa do Brasil. O time paraibano, fora de casa, derrotou o Tombense nos pênaltis, por 7 a 6, após empatar por 2 a 2 no tempo normal. No estadual, a equipe vem de vitória por 3 a 0 sobre o Esporte de Patos.