Vitória x Botafogo-SP: onde assistir e horário do jogo pela Série B

Em jogo que marca o início do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebe o Botafogo, de Ribeirão Preto, no Barradão, em Salvador, pela 20ª rodada da competição.

Vitória x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere, que também passarão online a partida em seus sites e aplicativos.

O Vitória inicia a rodada na 16ª colocação, com 20 pontos. Corre o risco de voltar para a zona de rebaixamento em caso de mais um tropeço. A equipe rubro-negra vem de cinco rodadas sem perder, mas são três empates consecutivos. Na última terça, o time empatou em 1 a 1 com a Coritiba.

Já o Botafogo está na nona colocação, com 27 pontos, e pode se aproximar do G-4 caso vença o jogo. A equipe paulista chegou a figurar entre os primeiros, mas caiu de rendimento. São duas derrotas consecutivas. A última foi de 1 a 0 para o Paraná, na terça-feira passada.