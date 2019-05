Vitória x Bragantino: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

Vitória e Bragantino se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo de Vitória x Bragantino

A partida terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Premiere e também pelos sites e aplicativos dos dois canais.

As duas equipes ocupam posições opostas na tabela de classificação. O time de Bragança faz boa campanha e ocupa a segunda colocação, com 10 pontos, dois a menos que o líder Botafogo-SP. Para a disputa da Série B, o Bragantino se fundiu com o RB Brasil, que venceu o Troféu do Interior do Campeonato Paulista. A equipe é dirigida por Antonio Carlos Zago, eleito do melhor técnico do Campeonato Paulista.

Já o time baiano está na zona de rebaixamento com apenas quatro pontos. Em cinco jogos, conquistou apenas um triunfo. Contratado em maio, o técnico Osmar Loss aposta na parada da Copa América para reconstruir a equipe. Antes da pausa, o Vitória terá ainda mais três rodadas pela Série B: Bragantino, Sport e Oeste. O ex-técnico do Corinthians considera que a vitória em casa é importante para iniciar uma recuperação. O time terá o reforço do atacante Ruan Levine, que divide a artilharia do time com Everton Sena.