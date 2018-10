Vitória x Corinthians: horário, onde assistir e o que está em jogo

Corinthians x Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio do Barradão, preocupado em se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro é o atual 11º colocado, com 35 pontos, a quatro da zona de rebaixamento.

Corinthians x Vitória terá transmissão da Globo e do Pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. A equipe do técnico Jair Ventura vem de um vice na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro e terminou o torneio em segundo lugar. Foi a quarto derrota do Corinthians em sequência.

O adversário também não vive bom momento e também está na luta para escapar do rebaixamento. O Vitória é o atual 16º na tabela, com 32 pontos. Faltam nove jogos para o término da competição e, segundo os cálculos da comissão técnica corintiana, o time precisa somar dez pontos para se livrar da Série B.

O técnico Jair Ventura deve mexer no ataque e não poderá contar com o volante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que a equipe entre em campo com Cássio; Fagner; Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas e Jadson; Pedrinho, Roger e Romero.