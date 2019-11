Vitória x Coritiba: onde assistir ao jogo pela Série B

Vitória e Coritiba vão se enfrentar neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time baiano não tem mais ambições na competição, enquanto a equipe paranaense busca a vitória para obter o acesso à Série A.

Onde assistir Vitória x Coritiba ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, que também vai transmitir a partida em seu site e aplicativo.

Somente o Coritiba encara este jogo como importante. Na última rodada da competição, o time paranaense busca a vitória para retornar à primeira divisão. Mesmo se perder, o Coritiba pode subir, mas aí teria que contar com tropeços do América-MG ou do Atlético-GO.

Em terceiro lugar, o Coritiba soma 63 pontos, contra 61 dos dois rivais. Já o Vitória é apenas o 12º colocado, após até correr risco de rebaixamento, com 45 pontos.