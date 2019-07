Vitória x Criciúma: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

Vivendo momentos um pouco distintos, Vitória e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vitória x Criciúma terá transmissão dos canais SporTV e Premiere, que também vão exibir online a partida pelos seus sites e aplicativos.

O Vitória vive uma situação muito delicada. A equipe baiana é a lanterna da Série B, com apenas quatro pontos, e vai precisar de pelo menos duas rodadas para deixar a zona do rebaixamento. Na última rodada, o time baiano perdeu em casa para o Cuiabá.

O Criciúma está no meio da tabela, com 12 pontos. A equipe catarinense pode se aproximar da zona de rebaixamento se perder, mas por outro lado, ficará mais perto do G-4 em caso de um resultado positivo nesta sexta-feira. Na rodada passada, o Tigre derrotou em casa o Coritiba por 2 a 1.