Nesta quarta, as chuvas alagaram o gramado, que não ficou em condições de receber a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. "Seria uma temeridade colocar em risco a integridade física dos jogadores", avaliou o árbitro do jogo, Célio Amorim.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou o adiamento do jogo nesta tarde, a pedido do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues.