Vitória x Grêmio: escalações, onde assistir ao vivo e horário

Vitória e Grêmio se enfrentam no Barradão neste domingo, às 17h, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos necessitam do triunfo em busca de seus objetivos, que são bem distintos.

Vitória x Grêmio terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado O Vitória está desesperado na luta contra o rebaixamento. Vice-lanterna do campeonato com 36 pontos, precisa vencer para ainda ter chance de deixar o Z-4 - uma derrota ou empate pode significar a confirmação de que o time baiano irá para a série B. Não vence há sete partidas e, nas últimas rodadas, foi derrotado pelo Atlético-PR e pelo Cruzeiro.

Já o Grêmio busca uma vaga no G-4, para entrar direto na fase de grupos da Libertadores, posto que disputa com o São Paulo e o Internacional. Nos últimos jogos, empatou com o São Paulo, venceu a Chapecoense e foi derrotado pelo Flamengo.

Escalações de Vitória x Grêmio

Vitória: Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Marcelo Benítez; Willian Farias, Arouca e Léo Gomes; Erick, Lucas Fernandes e André Lima.

Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel (Cícero), Maicon, Ramiro (Alisson), Jean Pyerre e Everton; Jael (André).