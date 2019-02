Vitória x Jequié: onde assistir ao vivo a partida pela TV

O Vitória enfrenta a equipe do Jequié nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília e 19h30 hora local) pela quarta rodada do Campeonato Baiano. A partida acontece no Barradão, em Salvador, e pode colocar o time rubro-negro na liderança do estadual.

Onde assistir Vitória x Jequié?

O jogo terá transmissão do canal Premiere. O Vitória entra em campo com sete pontos e a segunda colocação, três a menos que o Bahia de Feira, que já atuou na rodada e empatou por 2 a 2 com o Jacobina. Na última rodada, o time do técnico Marcelo Chamusca ficou no 1 a 1 com o Bahia.

O Vitória continua sua maratona de disputar diversos torneios neste início de temporada. Além do Baiano, a equipe também participa da Copa do Nordeste e na semana que vem estreia na Copa do Brasil. Já o o Jequié, que subiu para a primeira divisão nesta temporada, aparece na quinta posição do estadual, com quatro pontos.

VEJA OS JOGOS DA QUARTA RODADA DO BAIANO

Domingo

Bahia de Feira x Jacobina

Quarta-feira

Vitória x Jequié

Jacuipense x Vitória da Conquista

Atlético x Bahia

Juazeiro x Fluminense de Feira (20/2)