Vitória x Náutico: como assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Vitória e Náutico se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador, pela rodada final da fase de classificação da Copa do Nordeste.

Vitória x Náutico terá transmissão do SBT (para o Nordeste) e do canal online Live FC e será decisivo para os dois clubes, que ainda não asseguraram classificação às quartas de final do torneio. O Vitória ocupa a quinta posição do Grupo A e hoje está fora da zona de acesso à próxima fase, enquanto o Náutico é o terceiro colocado do Grupo B. Os quatro primeiros de cada chave seguirão vivos na competição.

O Vitória, mandante da partida, ficou no empate por 0 a 0 com o ABC, fora de casa, em seu último jogo pela Copa do Nordeste, enquanto o Náutico soube aproveitar o fator campo ao vencer o Altos por 2 a 0 na rodada passada.

Curiosamente, o time baiano não conseguiu ganhar nenhuma das sete partidas que realizou neste Grupo A, mas só foi derrotado por uma vez e por isso manteve suas chances de classificação às quartas de final, com seis pontos. Já a equipe pernambucana, com 14 pontos no Grupo B, acumula quatro vitórias em sete jogos, mas mesmo assim ainda corre o risco de ser ultrapassado por CSA, com 13 pontos, Bahia e ABC, ambos com 12 e ainda na briga por uma vaga no estágio seguinte do torneio.