Vitória x Operário: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

Vitória e Operário se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vitória x Operário terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, que também irão transmitir a partida online em seus sites e aplicativo.

Na luta para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Carlos Amadeu terá dois reforços no Vitória para a partida. Recuperado de lesão muscular, Chiquinho foi convocado, assim como Wesley, que cumpriu suspensão no empate com o América-MG. O time baiano está fora da zona de rebaixamento nos critérios de desempate.

O Operário-PR também jogará modificado. Com a suspensão de Lázaro na partida contra o Guarani, o técnico Gerson Gusmão tem como opções Alisson e Edson Borges. Com dores na mão, o goleiro André Luiz e não viajou para Salvador e será substituído por Rodrigo Viana. O time paranaense é 10º colocado na classificação.