Vitória x Ponte Preta: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Vitória e Ponte Preta se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vitória x Ponte Preta será transmitido ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

O Vitória está em situação difícil no torneio. No momento, a equipe está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento para a Série C. A equipe conseguiu um respiro ao bater o Criciúma por 2 a 0 na penúltima rodada, mas foi derrotado pelo Londrina por 3 a 1 na sequência e segue em crise.

O Vitória finalizou a preparação para o jogo contra a Ponte Preta, sábado, às 16h30, no Barradão. Na manhã desta sexta-feira, o grupo voltou a trabalhar e utilizou o gramado do Barradão. segue ⬇️ pic.twitter.com/VsB7GfEGSY — EC Vitória (@ECVitoria) July 26, 2019

Por sua vez, a Ponte Preta está na outra ponta da tabela. A equipe de Campinas está em quinto lugar, brigando para entrar no G-4. No entanto, teve uma caída nos últimos jogos: depois de vencer o Londrina por 3 a 1, empatou em 0 a 0 com o Atlético Goianiense e foi derrotada pelo líder Bragantino por 2 a 1, de virada. Agora, precisa vencer e torcer para que Londrina e Botafogo-SP percam pontos para voltar à zona de acesso à serie A. Recentemente, tem contratado reforços em busca do principal objetivo do ano.

SAIBA ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DESTE FINAL DE SEMANA

SÁBADO

Palmeiras x Vasco (Brasileirão)

Cruzeiro x Athletico-PR (Brasileirão)

Inter x Ceará (Brasileirão)

Fluminense x São Paulo (Brasileirão)

Vitória x Ponte Preta (Série B)

Vissel Kobe x Barcelona (Amistoso)

DOMINGO

Fortaleza x Corinthians (Brasileirão)

Santos x Bahia (Brasileirão)

Flamengo x Botafogo (Brasileirão)

Goiás x Atlético-MG (Brasileirão)

Chapecoense x Bahia (Brasileirão)

Milan x Benfica (amistoso)

SEGUNDA

CSA x Grêmio