Vitória x Santos: horário, onde assistir e o que está em jogo

Vitória x Santos se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada do Brasileirão. O dia atípico acontece por causa das eleições para presidente da República, governador, senadores e deputados que ocorrerá em todo o Brasil no próximo domingo.

A partida terá transmissão do Pay-per-view, como boa parte da rodada. As duas equipes vivem situações bem distintas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Santos sonha se aproximar da zona de classificação para a Taça Libertadores e afastar, de vez, o fantasma do rebaixamento, os baianos lutam para deixar a desesperado posição dos quatro últimos colocados.

O Santos vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR enquanto o Vitória perdeu fora de casa para o Internacional. O curioso é que os dois jogos foram marcados por muita polêmica com arbitragem.