Vitória x São Bento: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

Vitória e São Bento se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileirão.

Vitória x São Bento terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e pelo SporTV . É possível assistir online pelo site e pelo aplicativo dos canais.

O confronto marcará o duelo entre um São Bento que ainda não venceu pela competição e acumula apenas um ponto em três jogos contra um Vitória que somou somente três pontos nestas três rodadas iniciais.

O Vitória, mandante da partida, foi derrotado por 3 a 2 pelo Guarani, na última segunda-feira, em Campinas, no jogo que fechou a terceira rodada da Série B. Já o São Bento foi superado pelo Botafogo-SP por 1 a 0, em Sorocaba, no embate que abriu esta jornada anterior do torneio, no dia 9 de maio.

Na partida deste domingo, o Vitória tentará voltar a aproveitar o fator campo, pois o seu único triunfo na competição até aqui foi conquistado justamente em Salvador, onde superou o Vila Nova por 2 a 1 pela segunda rodada. E foi nesta mesma segunda rodada que o time sorocabano somou seu único ponto da Série B, em empate por 2 a 2 com o Figueirense, em Florianópolis.