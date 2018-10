Vitória x São Paulo: horário, onde assistir e o que está em jogo

Vitória e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os baianos jogam pressionados por terem voltado à zona do rebaixamento graças à vitória do Ceará sobre o Cruzeiro, na última quarta, os paulistas tentam encerrar um jejum de seis rodadas sem vencer para não correr risco de sair do G-4.

Vitória x São Paulo terá a transmissão apenas por Pay-Per-View, mas você pode acompanhar o lance a lance do Estado. No duelo do primeiro turno, o São Paulo atropelou no Morumbi: 3 a 0, com dois gols de Nenê e um de Everton.

O time dirigido por Paulo César Carpegiani é o primeiro dentro do Z-4, com 33 pontos. Vem de uma vitória sobre a Chapecoense (1 a 0), fora de casa, e um empate com o Corinthians (2 a 2), no mesmo palco do duelo desta sexta. Ganhar em casa, por sinal, tem sido uma dificuldade. A última vez foi contra o Vasco, dia 9 de setembro: 1 a 0. Depois, vieram duas derrotas, além da igualdade diante dos corintianos, obtida já nos acréscimos graças a um gol de Neilton.

Já a equipe de Diego Aguirre se sustena na quarta colocação, com 53 pontos, apenas um à frente do Grêmio. Terminar o campeonato no G-4 virou a nova meta, já que a briga pelo título ficou muito difícil. O problema é que os últimos seis resultados (quatro empates e duas derrotas) mostram o São Paulo em linha descendente na competição. Vencer longe do Morumbi, então, virou um martírio. A última vez foi ainda no primeiro turno, diante do Sport (3 a 1), no dia 12 de agosto. Após o triunfo na Ilha do Retiro, a equipe colecionou cinco tropeços como visitante: três empates e duas derrotas.

Veja as prováveis escalações para o duelo desta sexta:

VITÓRIA: Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano; Willian Farias, Arouca e Rhayner; Erick, Léo Ceará e Neilton. Técnico: Paulo César Carpegiani.

SÃO PAULO: Jean; Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda e Edimar; Luan, Hudson e Diego Souza; Rojas, Gonzalo Carneiro e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.