Vitória x Vitória da Conquista: como assistir ao vivo na TV ao duelo pelo Baiano

Dividindo suas atenções entre a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, o Vitória estreia no estadual nesta quarta-feira e enfrenta o Vitória da Conquista, às 20h30 (horário local e 21h30 hora de Brasília). A partida terá transmissão do Premiere.

A primeira rodada do Baiano ocorreu no último final de semana, exceto o duelo entre Vitória x Vitória da Conquista, pois o time de Salvador enfrentou o Moto Clube, sábado, pela Copa do Nordeste, em confronto que terminou empatado em 1 a 1.

Como Bahia e Vitória vão disputar o Baiano e a Copa do Nordeste ao mesmo tempo, as rodadas do estadual serão desmembradas e terão jogos ao longo da semana. Tal situação causará fatos curiosos, como por exemplo, na quarta-feira já há duas partidas pela segunda rodada, enquanto Vitória e Vitória da Conquista só vão estrear nesta e quinta.

Confira os jogos da segunda rodada do Campeonato Baiano (horário local)

Quarta-feira

20h30 Bahia x Juazeirense

20h30 Atlético x Jequié

Domingo

16h Juazeirense x Vitória

16h Bahia de Feira x Vitória da Conquista

16h Jacuipense x Fluminense de Feira