Vitórias em clássicos e bom retrospecto animam Palmeiras para jogo no Pacaembu

O Palmeiras vai receber o Novorizontino, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Paulista, em um estádio com boas recordações recentes para o torcedor. Com o Allianz Parque reservado para shows, o Pacaembu foi o escolhido para receber a partida e apesar de ter usado poucas vezes o local depois da abertura da arena, em 2014, o clube costumou ter sucesso quando recorreu à praça esportiva municipal.

O Allianz Parque foi inaugurado em novembro de 2014. Desde então, em oito ocasiões o Palmeiras foi ao Pacaembu para jogar. Em sete delas, o time foi o mandante, com quatro vitórias, duas derrotas e um empate. A outra oportunidade foi como visitante, no Campeonato Paulista do ano passado, quando o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Alviverde enquanto estava com o gramado do Morumbi fechado para reforma.

Destas vezes em que o Pacaembu foi o local escolhido pelo Palmeiras, uma das mais marcantes foi em abril do ano passado. O time ganhou do Corinthians, por 1 a 0, pelo Estadual. Prass defendeu um pênalti de Lucca e no minuto seguinte, Dudu fez o gol da vitória. Foi o penúltimo jogo do clube no estádio. O mais recente foi em junho de 2016, uma vitória por 4 a 3 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta, às 21h, a equipe do técnico Eduardo Baptista vai defender a vantagem por 3 a 1 conquistada no jogo de ida das quartas de final e mais a série de três vitórias consecutivas no Pacaembu, onde no ano passado a equipe teve bom rendimento. "Temos a previsão de casa cheia, então isso faz o estádio se tornar sua casa. Vamos nos sentir bem bomo se fosse na arena", disse o treinador.

Jogos do time no Pacaembu desde a abertura do Allianz Parque

2016

4 a 3 no Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro

1 a 0 no Corinthians, pelo Campeonato Paulista

3 a 0 no Rio Claro, pelo Campeonato Paulista

1 a 2 com o Red Bull, pelo Campeonato Paulista

2 a 0 no São Paulo, pelo Campeonato Paulista

2 a 2 com o São Bento, pelo Campeonato Paulista

2015

0 a 2 com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro

3 a 2 com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro