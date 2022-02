Vivendo instabilidade, Inter quer encurtar distância para o Grêmio em clássico Gre-Nal 435

Internacional e Grêmio farão o primeiro Gre-Nal de 2022 neste sábado, às 19h, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O encontro também é o primeiro desde a vitória do Inter no returno do Brasileirão 2021, que terminou com clima quente, expulsões e cujo os pontos foram cruciais no rebaixamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O estádio Beira-Rio será o palco do jogo de número 435 entre os rivais.

O Internacional vive momento de grande desconfiança neste início de temporada, os principais motivos são os resultados recentes do clube, que venceu apenas um dos seus últimos seis jogos no estadual (além de três empates e duas derrotas). Na última rodada, o time de Alexander Medina perdeu por 3 a 2 para o São José fora de casa. Este será o primeiro Gre-Nal do uruguaio Medina e pode ser decisivo para o treinador no comando do time gaúcho. Com 12 pontos, o Inter ocupa a terceira colocação no Estadual.

O Grêmio terminou 2021 da forma mais conturbada possível, mas iniciou bem o ano de 2022, e vem liderando o Campeonato Gaúcho. O time de Roger Machado soma 17 pontos e recuperou a primeira posição com a goleada por 4 a 0 aplicada sobre o São Luiz na última rodada.

Dois jogadores argentinos poderão ter um clássico marcante pela frente. O lateral Fabrício Bustos não atua desde novembro, mas a expectativa é de que faça sua estreia pelo Inter neste clássico, que também poderá ser o último do ídolo D’Alessandro caso os rivais não se reencontrem nas próximas fases. Por coincidência, em 2008, D’Alessandro também fez uma estreia tripla, pelo clube, no país e no clássico.

Além de Bustos, o Inter deverá ter novidades em todos os setores do campo em relação ao último jogo, com exceção do goleiro Daniel. Moisés volta na lateral esquerda e Kaique Rocha deve ser a dupla de Cuesta na zaga. No meio, Gabriel será titular, mas Johnny, Rodrigo Dourado e Maurício disputam a outra vaga. Taison, que ficou três dias fora do time após a morte de seu irmão, voltou aos treinos e também deve atuar.

O zagueiro Kaique destacou a importância do duelo e prometeu muita entrega em campo. "Sabemos da importância do clássico, tanto para nós quanto para a torcida. Podem esperar de nós uma equipe unida, forte e determinada pela vitória. Sabemos da importância do clássico para nós, e tenham certeza que vamos desempenhar um belo jogo. De mim, podem esperar tudo. Vontade, raça, determinação, isso não vai faltar da minha parte, em nenhum momento", afirmou.

LADO TRICOLOR

No lado do Grêmio, Brenno deve ser o goleiro titular. O time tem algumas dúvidas para a partida. A principal é sobre o centroavante Diego Souza, que faz tratamento por conta de dores musculares e poderá ser poupado. O meia argentino Benítez está recuperado de lesão muscular, mas não está entre as opções de Roger Machado para o jogo. Churín e Elias aparecem como opções para o setor ofensivo do time. Por fim, Janderson e Campaz disputam vaga na meia-direita do time titular.

"Uma vitória no clássico é um divisor de águas, é o primeiro clássico e acredito que pode nos ajudar na sequência. Depois do Inter temos uma decisão na Copa do Brasil, estamos focados. Sendo regular durante o ano, vamos alcançar nossos objetivos. Clássico não existe favorito, sabemos que é decidido nos detalhes, a equipe que estiver mais concentrada vai sair vencedora. Estamos treinando muito forte para chegar lá e fazer uma grande partida. Temos o objetivo de classificar na 1ª colocação", disse o zagueiro gremista Bruno Alves.