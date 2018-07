Vizeu agradece CBF por possibilidade de ser titular do Flamengo

A vaga foi aberta, mas Felipe Vizeu corria o risco de não assumi-la. Com Guerrero à serviço da seleção peruana e Leandro Damião suspenso pelo terceiro amarelo, o jovem centroavante assumiria naturalmente a vaga de titular do ataque do Flamengo, mas tinha um empecilho: estava convocado para a seleção sub-20. A diretoria rubro-negra, entretanto, procurou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e conseguiu a liberação.

Agora, Vizeu está à disposição do técnico Zé Ricardo para ser o comandante do ataque do Flamengo contra o Santa Cruz, domingo, às 17h, novamente no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

"Fico feliz pelo reconhecimento e pela confiança que a diretoria e a comissão técnica depositaram em mim mais uma vez. Agradeço também à CBF pela liberação. Agora é focar na próxima partida para conseguirmos o melhor resultado possível. Estou muito confiante e com a cabeça boa. Espero fazer um ótimo jogo", comentou Vizeu nesta quarta-feira.

A seleção sub-20 está reunida na Granja Comary em preparação para um quadrangular no Chile contra os donos da casa, o Uruguai e o Equador. A equipe viaja a Santiago no domingo e Vizeu deve encontrar o grupo lá um dia depois. A competição vai de 12 a 16 de agosto.

Vizeu conta que não conversou com o técnico da seleção sub-20, Rogério Micale, mas acredita que chegará à equipe com uma responsabilidade extra. "Enquanto estive lá, procurei focar nos treinamentos. Sei que voltando depois de treinar com a seleção (principal), chego com uma responsabilidade ainda maior. O atleta acaba recebendo um olhar diferente por parte de todos. Preciso fazer disso uma motivação."