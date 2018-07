Vizinhas do Itaquerão temem torcida nos jogos do Corinthians

No meio dos afazeres domésticos, as vizinhas e amigas Adélia, Aricélia e Eugênia encontram tempo para um bate-papo. A conversa, em tom de saudosismo, tem como foco a Copa do Mundo recém-terminada. Moradoras da comunidade Pacaraná, no bairro AE Carvalho, elas têm como cartão postal ao abrir a porta ou a janela o Itaquerão. Ali, a cerca de um quilômetro, o estádio provoca nas humildes mulheres a lembrança de dias animados, com torcedores coloridos e divertidos de outros países, que proporcionaram "um mês diferente".

As lembranças das "bagunças na pracinha" com os estrangeiros estão registradas em fotos e comprovadas nos textos em redes sociais, mas elas acreditam que não será a mesma coisa com o Corinthians e sua torcida. O temor é que a festa de dias atrás agora se transforme em brigas e confusão.

O repórter do Estado chega para saber se é possível falar um pouco sobre a Copa e logo é surpreendido. "Estávamos conversando justamente sobre isso. Dá uma saudade daquela festa, do colorido, daquele monte de gringo simpático e educado", diz Eugênia, revelando o teor do papo. "Eles (estrangeiros) queriam uma imagem da favela. Viram com outros olhos, se enturmaram, notaram que aqui é bem tranquilo. Agora está tudo calmo, bem diferente", lamenta. "Antes, corríamos para a pracinha para ver se aparecia algum famoso ou mesmo a festa."

Esperando o marido, Kerson, e a filha Keiza, Aricélia revela como eram para a família flamenguista os dias de jogos: "Uma festa grande, com churrasco e vendo aquela farra, com todos os estrangeiros muito animados", conta. "Hoje até o estádio está ficando feio sem aquele ‘bem-vindo’ que tinha."

Ela diz que já não vai mais ficar na janela olhando para o estádio em dias de jogos. "Com o Corinthians será diferente, muito agitado, mais perigoso." A amiga Adélia, palmeirense, complementa: "Vai ter muito quebra pau, um matando o outro. Não sobrará nem farol (semáforo) para acender".

Gilzamir, moradora do ponto mais alto da comunidade, ainda está com a sacada decorada com bandeiras brasileiras. De lá de seu "camarote vip", espera ter uma visão melhor ainda do Itaquerão com a retirada das arquibancadas móveis do setor norte. "Agora até o campo veremos", diz, imaginando a festa com os outros 12 familiares que ali passam os dias de jogos.

O duro será convencê-los a ter a mesma empolgação com o Corinthians como ocorria na Copa do Mundo. "Víamos 50, 60 torcedores passando na rua de casa. Muitos argentinos, holandeses, todos na maior animação. Gostei também dos alemães. Quero ver como vai ser agora, imagino muita confusão, estamos com medo do que farão as organizadas."

Uma base móvel da Polícia Militar com até 15 homens ficava na comunidade na época do Mundial. A segurança agora faz parte do passado, apesar de incidentes não serem registrados no local, ainda marcado pela decoração em verde-amarelo.

ACABOU A FESTA

Enquanto ajuda os filhos Gabriel e Joanderson a empinar pipa ou mesmo no escorregador ou na gangorra, Joedson, vestido com a camisa do Brasil, desvia o olhar para o Itaquerão. Da pracinha da Tucuxi a vista é ainda melhor do que da casa na Viela Campos 3. Na mente vem logo a imagem de coreanos, croatas e holandeses falando de um jeito que ele não podia entender. "Mas sabia que era festa. Eles tinham uma animação fora do comum e tiravam foto com todos. Usei muito meu celular e tudo está no Facebook", conta, satisfeito.

Ele só perde a alegria e o sorriso no rosto ao lembrar que hoje quem jogará no estádio será o Corinthians. "Tratam o futebol como a luta por um prato de comida e matam para sobreviver. Enquanto os jogadores terminam a partida e se abraçam, os torcedores ficam brigando. Vai ter um bocado de morte, você vai ver." Ele nem pensa em levar os filhos ao estádio.

Alguns corintianos da comunidade também não se empolgam por ter o time tão perto. Motivo: preços altos. "Melhor ver da tevê mesmo", diz Didi, que deixa logo o local por causa da chegada de viatura da Rota.

Moradora do número 100A, a jovem Janaína, de 20 anos, exibe suas duas paixões numa camisa só. De um lado, a seleção brasileira, que a desanimou na Copa; do outro, o São Paulo. Amante do futebol, ela espera ansiosa pelo dia em que poderá ver o clube do coração no estádio. "Nunca consegui ir ao Morumbi, fica muito longe. Sempre quis vê-lo jogar contra o Corinthians e, quando for aqui, vou estar, pode apostar", fala, sorridente e esperançosa.

"Mas só vou nesse jogo. Se pudesse, queria que tivesse Copa o tempo todo. Era tanta gente nova, diferente, animada, muita festa." Argentinos e holandeses foram os que mais chamaram sua atenção. “Todos juntos e na maior paz. Agora será só quebra-quebra, os corintianos não sabem perder.” Olhadinha rápida para o Itaquerão e um "dá licença". "Moço, vou almoçar, tá bom?", diz. Claro, há vida pós-Copa em Itaquera.