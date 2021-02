Vizolli pede para torcida ser paciente com Crespo: 'Será outro tipo de trabalho'

Hernán Crespo enfim comandará seu primeiro treino no São Paulo nesta sexta-feira. Após conhecer a estrutura do clube e ter conversas com Muricy Ramalho e o interino Marcos Vizolli, o treinador argentino vai começar a mostrar seu estilo de trabalho no CT, no período da tarde.

Os primeiros treinos, na avaliação de Vizolli, devem surpreender jogadores e torcedores. "A torcida, infelizmente, vai ter que ter uma paciência um pouco maior. Ele é um treinador estrangeiro, que não fala muito bem a nossa língua, tem outro tipo de trabalho, de plataforma, vai tentar se adaptar ao clube", avisou o interino.

Ele se colocou à disposição para ajudar o novo comandante são-paulino. "Vamos ajudá-lo, como sempre fizemos, com outros treinadores, neste momento de transição. Minha ajuda será grande e de outras pessoas também."

Vizolli revela que Crespo tem conversado com todos os integrantes da comissão técnica fixa do São Paulo para se informar ao máximo sobre o grupo que passará a conhecer melhor nesta sexta.

"Já tivemos algumas conversas. Ontem (quarta-feira), ele conversou separadamente com os atletas. Tem ido no CT, mas não tem participado dos trabalhos de campo, até porque estava procurando resolver suas situações", afirmou.

O interino explica que Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, tem sido decisivo na transição entre a comissão atual e a liderada por Crespo, que conta com seis pessoas.

"O que mais me chama a atenção nesse tempo é que o Muricy tem feito reuniões periódicas em relação à nossa conduta com os argentinos. Eles chegaram em seis. Ele está tentando colocar todos nós no mesmo nível e na mesma condição de trabalho no dia a dia. São pessoas novas, que precisam conhecer melhor o futebol brasileiro e o São Paulo."

Crespo fará sua estreia como treinador do São Paulo no domingo, na rodada de abertura do Paulistão. No Morumbi, o time vai enfrentar o Botafogo, de Ribeirão Preto. E o argentino terá apenas dois dias para começar a dar a sua cara ao grupo.