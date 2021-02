Vizzoli sabe trabalhar com jovens e prefere, mas usará ataque experiente para 'salvar' São Paulo

Marcos Vizzoli sempre gostou de trabalhar nas divisões de base e jamais escondeu seu fascínio em descobrir novos talentos. Muitos dos garotos que estão no time titular do São Paulo foram revelados por ele em Cotia. Promovido às pressas à equipe profissional, contudo, o comandante tentará salvar o time na reta final de Brasileirão com um ataque experiente.

A negociação de Brenner com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, obrigará o comandante a mexer no setor ofensivo, vital para acabar com o jejum de vitórias no ano e que será decisivo para recolocar o São Paulo na disputa pelo título ou por vaga direta para a Libertadores.

Desta vez, porém, Vizzoli não fará como Diniz ao lançar um menino na frente. Mesmo pelo clamor por Galeano e tendo Paulinho Boia e Toró à disposição. O ex-treinador apostou tudo em Brenner em um dos momentos de turbulência que passou no começo do ano passado, com queda no Paulista e resultados ruins na Libertadores.

Vizzoli acena que investirá na experiência, com Luciano, de 27 anos, e Pablo, de 28. O centroavante foi encostado por Diniz, mesmo sendo a segunda contratação mais cara de um time brasileiro na época. O São Paulo pagou quase R$ 27 milhões para tê-lo em 2018. Agora, ele tem chance de redenção e vem treinando entre os titulares. Caso seja confirmado, fará seu 30° jogo no Brasileirão e o 13° iniciando como titular. Correndo por fora, mas com menores chances, aparecem outros atletas experientes: Vitor Bueno (26), Gonzalo Carneiro (25) e Tréllez (31).

Com cinco jogos para fazer no Brasileirão, Vizzoli acredita que pode levar o São Paulo para cima e brigar pela taça. "Mas temos de pensar e ganhar jogo a jogo", diz. "Meu objetivo é provar para esse grupo de jogadores que ele tem qualidade, que todos são atletas talentosos e que o título ainda é possível." O São Paulo recebe o Ceará às 21h de quarta.