Destaque no domingo, Vladimir pode ter feito seu último jogo pelo Santos

O goleiro Vladimir pode ter feito no domingo seu último jogo com a camisa do Santos. O jogador tem contrato com o Santos até dezembro e até o momento não foi procurado pela diretoria para negociar uma renovação.

Como Vanderlei volta ao time, após cumprir suspensão, a tendência é que Vladimir fique no banco e só volte a ter oportunidade caso o titular sofra uma nova suspensão ou se machuque. "Não sei se terei outra oportunidade de vestir essa camisa, pois meu contrato acaba no fim do ano. O Vanderlei faz um campeonato espetacular e não sei se terei outra chance", disse o goleiro.

Vladimir foi um dos destaques da vitória do Santos sobre o Atlético-MG por 2 a 0, no domingo, e arrancou elogios do técnico Dorival Júnior.

"O Vladimir, que não vinha jogando, fez uma partida maravilhosa e foi muito seguro. Os jogadores que estão fora brigam e aumentam a intensidade com partidas cada vez melhores", disse o treinador.

Nos últimos meses, Vladimir, de 27 anos, recebeu propostas da Ponte Preta e da Chapecoense, mas as conversas não foram adiante. Pelo Santos, ele fez 47 partidas e está no Santos desde os 14 anos de idade.