Vladimir renova com o Santos até 2020 e celebra reconhecimento

O Santos anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato do seu goleiro reserva. Vladimir, de 28 anos, opção no banco para o titular Vanderlei, assinou novo vínculo até 31 de dezembro de 2020. Feliz pela permanência no clube, o jogador celebrou o reconhecimento da diretoria.

"É gratificante saber que um clube grande como o Santos reconhece o atleta que já tem dez anos de casa e confia em seu potencial. Estou buscando evoluir a cada dia. Nas oportunidades que eu tive, creio que fui bem, consegui manter o nível que o Vanderlei vem tendo nas partidas. Agora, é me preparar porque sei que tem muita coisa por vir com a camisa do Santos", declarou ao site do clube.

Vladimir está há uma década no Santos, onde chegou para atuar no sub-20. "São dez anos de muito aprendizado, evoluí muito. Sou um cara realizado hoje, sempre busquei vestir a camisa de um time grande e tive a oportunidade de vir para o Santos. Fico com a satisfação e a alegria de saber que tenho mais três temporadas pela frente para alcançar muitos títulos com a camisa do Santos."

Ao decorrer desta longa trajetória no Santos, Vladimir teve apenas um pequeno período afastado, por empréstimo ao Fortaleza. São sete títulos com a camisa do clube paulista, mas o goleiro quer mais e sonha alto.

"Quero ganhar um Brasileiro com a camisa do Santos, vencer o tetra da Libertadores e, com certeza, ser campeão mundial. Tenho três temporadas para ajudar meus companheiros para que a gente possa alcançar estes objetivos. São sonhos como os que eu tive lá atrás, então, tenho que trabalhar bastante para dar muitas alegrias à torcida", comentou.