Vlahovic mostra categoria, faz dois e garante vitória da Juventus sobre o Empoli

Depois do gol marcado aos 33 segundos de jogo contra o Sevilla, na Liga dos Campeões, Dusan Vlahovic voltou a brilhar pela Juventus neste sábado. Em lances nos quais mostrou muita técnica, o sérvio de 22 anos marcou dois gols e ajudou a construir uma vitória por 3 a 2 sobre o Empoli, no Estádio Carlo Castellani, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado deixa Juventus com 50 pontos, na quarta colocação, e encerra uma série de três empates na temporada. Além disso, traz esperança na briga pelo título, já que o líder Milan e a vice-líder Internazionale empataram com Udinese e Genoa, respectivamente, na abertura da rodada, na sexta-feira.

Os milanistas estão com 57 pontos, dois a mais que a Inter, que tem 55. O Napoli, terceiro colocado, com 54, joga no domingo contra a Lazio e assumirá a liderança caso consiga vencer. Já o Empoli, derrotado pelos bianconeros e dono de apenas 31 pontos, ocupa a modesta 13ª colocação.

O importante triunfo juventino começou a ser construído com um gol de cabeça de Kean, aos 34, após cruzamento certeiro de Rabiot pela esquerda. Perto do final do primeiro tempo, o Empoli encontrou o caminho do empate quando Zurkowski ficou com a bola após bate e rebate na área e colocou na rede, aos 40.

Dois minutos depois do empate, o brasileiro Arthur interceptou um passe no meio da área e tocou rápido para Cuadrado, que invadiu a área e enganou a defesa com um passe curto para o meio, onde Vlahovic dominou e freou, deixando o goleiro Vicario e o zagueiro Ismaji no chão antes de concluir para o gol.

No segundo tempo, o sérvio marcou com categoria mais uma vez, aos 21 minutos. No lance, recebeu um passe de Morata e quase passou da bola, mas dominou bonito para trazê-la para frente, entrou na área e soltou a cavadinha para ampliar. La Mantia chegou a diminuir para o Empoli, aos 31, mas a reação parou por aí.

O próximo compromisso da Juventus será na quarta-feira, contra a Fiorentina, clube no qual Vlahovic jogava até janeiro, antes de ser contratado pelo time de Turim. O jogo é válido pela rodada de ida das semifinais da Copa Itália. O Empoli, por sua vez, joga apenas no próximo dia 6, em duelo contra o Genoa, pelo Campeonato Italiano.