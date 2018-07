Dortmund goleia o Monchengladbach na abertura do Alemão

O meia armênio Henrikh Mkhitaryan marcou duas vezes na goleada do Borussia Dortmund sobre o Borussia Monchengladbach, por 4 x 0, neste sábado, e começou muito bem a sua temporada no Campeonato Alemão.

O Dortmund, em último lugar na metade da temporada passada antes de uma recuperação que terminou com vaga na Liga Europa, mostrou a que veio com o novo técnico Thomas Tuchel e passou por cima do Gladbach, terceiro colocado da última temporada, sem cerimônias.

Também foi a estreia perfeita na Bundesliga para Tuchel, que está ansioso para deixar para trás a sombra de Jürgen Klopp, que venceu duas vezes o título alemão com o Dortmund.

O chute perfeito de Marco Reus venceu o goleiro Yann Sommer, aos 15 minutos, e Pierre-Emerick Aubameyang ampliou a vantagem, seis minutos depois, ao cabecear o cruzamento de Marcel Schmelzer.

O Dortmund manteve o ritmo no ataque e não demorou para marcar novamente. Um contra-ataque de três toques deixou Mkhitaryan livre para fazer o terceiro.

O armênio, que não foi muito bem na temporada passada, acrescentou mais um depois do intervalo, após boa jogada de Reus pela ponta direita, deixando a defesa do Gladbach, que jogará a fase de grupos da Liga dos Campeões, totalmente perdida.