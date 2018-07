'Vocês encontrarão um país muito bem preparado para a Copa', diz Dilma

SÃO PAULO - A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, discursou logo após a apresentação do sorteio das Eliminatórias da Copa 2014, no Rio de Janeiro, feita pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter.

Além de ressaltar as mudanças que o País sofreu nos últimos anos, Dilma deixou claro que o mundo encontrará um Brasil muito bem preparado para a Copa do Mundo, cumprindo todas as metas estabelecidas para receber o evento.

Dilma também foi sucinta ao apresentar Ricardo Teixeira, presidente da CBF, para evitar qualquer tipo de ligação com o dirigente. Em contrapartida, apresentou Pelé, o embaixador honorário da Copa 2014, com mais afinco. O Rei do Futebol foi ovacionado por todos presentes no evento na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.