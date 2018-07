Volante Adriano intensifica recuperação para voltar ao Santos

SANTOS - O volante Adriano intensifica o trabalho de fisioterapia para voltar à equipe do Santos no início de março. Desde o dia 4 de janeiro, o jogador, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito no final de novembro, faz trabalhos na piscina, bicicleta e musculação no Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol (Cepraf), localizado no CT Rei Pelé.

"Já estou fazendo movimentos com o tornozelo machucado sem a bota de proteção. Falei com o médico do Santos, que está me acompanhando, e ele disse que a recuperação está em um ritmo excelente", explicou Adriano, lembrando que será reavaliado na próxima semana pelo cirurgião Marcos Sakaki, que foi o responsável pela operação realizada em novembro.

Enquanto Adriano trabalha para voltar, o técnico Muricy Ramalho apareceu pela primeira vez em 2012 no CT Rei Pelé. Foi na tarde desta quarta-feira, quando ele acompanhou de longe a movimentação dos jogadores durante o treino. Ele volta a comandar o time no dia 19 de janeiro, quando os titulares do Santos também retornam das férias.

Antes disso, porém, o Santos fará um jogo-treino contra o Guarani (MG), no dia 18 de janeiro, às 15h30, no CT Rei Pelé, com portões fechados para os torcedores. Será um teste para o time santista que disputará as primeiras rodadas do Paulistão enquanto os titulares fazem a pré-temporada - a estreia no campeonato estadual será em 21 de janeiro.