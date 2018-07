Volante Alan Santos celebra possível retorno de Renato ao Santos

SANTOS - Apesar de aumentar a concorrência pela vaga de titular, o volante Alan Santos comemorou nesta quarta-feira a possível contratação do também volante Renato pelo Santos. Atualmente no Botafogo, o experiente jogador de 34 anos pode voltar para a Vila Belmiro, onde fez grande sucesso entre 2000 e 2004.

"O Renato é um craque para mim. Viria para ajudar muito, em termos de jogador e imagem. Ele é um espelho para mim. Ganhou títulos aqui e tem o carinho da torcida. Se vier, é bom", afirmou Alan Santos, lembrando que o veterano volante foi bicampeão brasileiro com a camisa santista em 2002 e 2004.

Com 23 anos, Alan Santos ainda não conseguiu se firmar na equipe santista. No último sábado, foi titular diante do Coritiba, quando o técnico Oswaldo de Oliveira optou por reforçar o meio-de-campo. Agora, ele vive a expectativa de ser mantido no jogo contra o Grêmio, no próximo sábado, na Vila Belmiro.

"O professor (Oswaldo de Oliveira) é muito inteligente para ver o jogo antes. Ele viu que o Coritiba tinha quatro no meio e, então, ele treinou o time para preencher o meio, ter combate e ganhar no meio. Infelizmente, saímos com o empate. Vamos ver o que ele vai escolher, mas estou preparado", avisou Alan Santos.

O empate com o Coritiba, inclusive, foi o segundo do Santos no Brasileirão, depois de ficar no 1 a 1 na estreia contra o Sport na Vila Belmiro. Apesar do começou fraco - apenas dois pontos -, Alan Santos mantém a confiança na campanha santista e revela que a pressão por melhores resultados não abala o grupo.

"O nosso objetivo é estar na liderança na parada da Copa (o Brasileirão será interrompido após a realização da nona rodada, sendo retomado apenas quando terminar a disputa do Mundial no Brasil)", explicou o volante, já projetando o jogo de sábado contra o Grêmio. "Temos que sair com os três pontos da Vila."