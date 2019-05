Volante Allan encaminha renovação com o Fluminense até o fim do ano

Uma das preocupações da torcida do Fluminense, a situação do volante Allan está perto de ser resolvida. O jogador, titular absoluto do técnico Fernando Diniz, tem contrato somente até o fim de junho com o clube carioca. Mas está perto de renovar este vínculo até o fim da temporada, o que deve trazer tranquilidade aos torcedores.

Allan pertence ao Liverpool, da Inglaterra. E está cedido ao Fluminense por empréstimo. De acordo com a diretoria do clube brasileiro, os ingleses já indicaram que pretendem estender o contrato de empréstimo, assegurando a permanência do atleta ao menos até dezembro.

O jogador, por sua vez, já demonstrou interesse em permanecer. Não por acaso. Jogador de confiança de Diniz, ele vem recebendo elogios pela versatilidade, que se adapta bem ao estilo de jogo imposto pelo treinador.

"Ele jogou até como centroavante", elogiou o treinador, após a vitória sobre o Cruzeiro por 4 a 1, no sábado, no Maracanã. Fundamental no esquema montado pelo técnico, o volante já soma 17 jogos pela equipe. Em 11, foi titular.

Com Allan em campo neste Brasileirão, o Fluminense soma seis pontos e ocupa a 13ª colocação, tentando emplacar uma boa sequência de jogos para se aproximar dos primeiros colocados.

SAÍDA

Se Allan está perto de estender sua permanência no clube, o volante Luiz Fernando, de 24 anos, se despediu do clube nesta segunda-feira. Ele vai atuar, por empréstimo, no América-MG até o fim de novembro, quando termina a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador não teve oportunidade de jogar com o técnico Fernando Diniz, sendo relacionado apenas para ficar no banco de reservas em jogos do Campeonato Carioca.

No América-MG, Luiz Fernando terá o comando do técnico Maurício Barbieri. Esta será a quarta vez que o volante será cedido por empréstimo. Ele já passou por Vila Nova (2016), STK Samorín-SVK (2017) e Minnesota United-EUA (2018).