Volante Andrey confia em virada do Vasco sobre o Bahia na Copa do Brasil

A Copa do Mundo está acabando e as principais competições do Brasil serão retomadas na próxima semana. O Vasco será um dos primeiros a entrar em campo. E terá dura missão pela frente. Reverter a derrota de 3 a 0 sofrida diante do Bahia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima segunda-feira. A tarefa árdua, contudo, não assusta o volante Andrey.

Ele acredita que o período de intertemporada ajudou a equipe carioca a buscar seus ajustes para ter condições de devolver aquela derrota, sofrida ainda antes do Mundial da Rússia. "Esse tempo nos fez parar e pensar bem em tudo que aconteceu no primeiro semestre. Demos uma olhada nos nossos erros e aproveitamos esse período de treinamentos para corrigi-los", afirmou.

"O grupo está muito mais confiante e sabemos que temos totais condições de reverter esse placar dentro de São Januário, com o apoio da nossa torcida. Posso garantir que vamos fazer tudo que for possível para reverter o resultado e sair de campo com a classificação", declarou, referindo-se ao jogo que será disputado em São Januário.

Para o decisivo duelo, um dia depois do fim da Copa, o Vasco terá o retorno do goleiro Martín Silva, que estava com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo da Rússia. Ele vai se reapresentar nesta quarta após ter folga após a queda uruguaia, nas quartas de final no Mundial.

"A volta do Martín Silva é uma excelente notícia. Ele é um dos líderes do grupo, então para nós é fundamental contar com o retorno dele. Teremos um jogo muito importante contra o Bahia e com a presença dele entraremos em campo ainda mais confiantes. O Martín acrescentará muito ao nosso time com sua humildade e experiência. Queremos ter um segundo semestre diferente e nada melhor do que começar nossa caminhada conquistando uma classificação tão importante", disse Andrey.