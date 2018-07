Volante Anselmo admite início ruim de trajetória no Inter: 'Não cheguei bem'

O volante Anselmo deu uma sincera entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, após mais um treino do Internacional. Sem meias palavras, o jogador trazido do Joinville em maio admitiu que ainda não convenceu nos pouco mais de dois meses com a camisa do clube gaúcho e que tem decepcionado neste início de trajetória.

"Eu me pergunto o motivo, mas não cheguei bem. Comecei a trabalhar forte para pegar ritmo, mas não tive boas atuações. No último jogo também não fui bem. Preciso melhorar para ajudar o Inter a sair dessa situação desconfortável. Espero um Anselmo bem melhor, como era no Joinville", avaliou.

O jogador de 27 anos chegou com moral no Inter e emendou uma sequência de partidas, sendo titular em boa parte delas. Só que o desempenho abaixo do esperado o tiraram da equipe e, eventualmente, até do banco. A sorte, no entanto, ajudou o jogador, que voltou a ter uma chance entre os titulares graças aos desfalques, diante da Ponte Preta, no último domingo. Mas, novamente, ele próprio admitiu ter decepcionado.

Sabedor do momento ruim que atravessa no Beira-Rio, o volante prometeu trabalho, principalmente porque deve ser mantido entre os titulares após a expulsão de Fernando Bob. "Trabalhei forte para entrar no ritmo. Preciso melhorar para ajudar o Inter. Espero fazer um bom ano aqui."

Ao analisar o motivo de sua queda brusca de rendimento em relação aos tempos de Joinville, o jogador destacou a diferença de realidade dos clubes. "É uma diferença muito grande. O Joinville tem estrutura, mas é pequeno. Você chega ao Inter, com uma grandeza totalmente diferente, e acaba sofrendo uma pressão a mais", afirmou.