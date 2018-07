Volante argentino Bolatti deve ganhar chance em time reserva do Botafogo

RIO - Já pensando na partida de terça-feira contra o San Lorenzo, no Maracanã, pela Libertadores, o Botafogo vai poupar seus titulares neste sábado, diante do Friburguense, pelo Campeonato Carioca. Com essa opção do técnico Eduardo Hungaro, um dos que deve ganhar chance de atuar em Moça Bonita é o argentino Bolatti.

Contratado junto ao Internacional, o volante até agora jogou apenas na vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Madureira, no dia 23. Um problema em um dedo do pé direito o afastou das últimas quatro partidas. Recuperado, ele deve ser titular neste sábado.

"Estou me sentindo bem, aos poucos treinando com o grupo. É importante esse jogo para ir pegando o ritmo. Aqui não tem time titular ou reserva, o Botafogo encara as como duas competições importantes e tem plantel para fazer frente", comentou o argentino.

Nesta sexta-feira, Hungaro comandou um treino técnico e tático com: Renan; Alex, Dankler, André Bahia e Anderson (Allano); Rodrigo Souto, Bolatti, Renato, Gegê e Daniel; Elias. Os jogadores que atuaram quarta na goleada contra o Deportivo Quito ficaram na academia.