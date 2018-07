Volante Arouca admite incômodo por série ruim do Santos

O Santos já soma oito jogos sem vitória - são cinco derrotas e três empates, considerando o Brasileirão e a Copa do Brasil -, sequência que incomoda os jogadores. Apesar de o time não ter mais grandes pretensões na reta final da temporada, o volante Arouca ressaltou nesta sexta-feira a necessidade de voltar a vencer. Para isso, ele conta com o clássico contra o São Paulo, domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

"É uma coisa que incomoda, ficar tantos jogos assim sem vencer. Mas dá para ver que a equipe está lutando mesmo sem objetivo de título, de chegar ao G4. Estamos buscando, mas, por alguns detalhes, a vitória está nos escapando. Espero que no clássico possamos vencer", afirmou Arouca, um dos líderes do elenco santista.

No clássico, inclusive, o Santos tem a chance de tirar o rival São Paulo definitivamente da briga pelo título brasileiro, o que confirmaria a conquista do líder Cruzeiro. Mas Arouca lembra que o time não pode pensar nos outros. "Não pensamos em ajudar ninguém, queremos nos ajudar. Tem essa questão de estar há oito jogos sem vencer, independentemente de ajudar A, B ou C", explicou o volante. "Se vencer e ajudar o Cruzeiro, vai ser mérito deles pelo que fizeram no campeonato inteiro. Então, o nosso objetivo vai ser só conquistar a vitória."

Já em clima de balanço do ano, Arouca aproveitou a entrevista desta sexta-feira para fazer uma avaliação do Santos em 2014. "Acho que foi uma temporada de razoável para bom. Chegamos à final do Paulista, e infelizmente perdemos esse título. Ficamos entre os quatro melhores da Copa do Brasil. E no Brasileiro, por questões de perder pontos bobos, pagamos no final", lembrou. "Lamentamos por não termos conquistado títulos. Por mínimos detalhes, não conseguimos."