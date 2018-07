Volante atingido por Emerson Sheik diz que atacante é 'maldoso'

Outro protagonista do lance que fez Emerson Sheik levar cartão vermelho, o volante Uelliton, do Bahia, também deu a sua versão sobre o lance após a vitória do seu time por 3 a 2 sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Depois de mostrar sua coxa da perna direita, o volante disse que o atacante tem fama de agressivo.

"Eu não sou um jogador desleal que gosta de provocar ninguém, mas o atacante deles me deu uma cotovelada, o Sheik acabou deixando uma marca no meu joelho, todo mundo sabe do currículo deles, que é, um jogador maldoso, desde o primeiro jogo ele sempre vinha por cima e nosso treinador acabou avisando para ir duro nele e ele acabou vindo por cima. O juiz estava em cima nos dois lances e acabou expulsando", disse Uelliton.

A partida entre Botafogo e Bahia causou muita polêmica por conta das três expulsões de atletas do time carioca. Além de Julio Cesar e Ramírez, Emerson tomou cartão vermelho e enquanto se dirigia ao vestiário, pediu para um câmera se aproximar e disse: "CBF, você é uma vergonha".