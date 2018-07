Volante Baiano desfalcará Guarani contra o Cruzeiro

O atleta já retornou à Campinas após passar alguns dias em Santos, onde teve acompanhamento médico. Para compensar a ausência de Baiano, o técnico Vágner Mancini ganhou um importante reforço. O meia Preto está recuperado de lesão na coxa esquerda e já iniciou os trabalhos de preparação física.

Após duas rodadas, o Guarani aparece na quinta colocação do Brasileirão, com quatro pontos. Na última rodada, o time arrancou um empate, em 2 a 2, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada. A meta de Vagner Mancini é chegar aos 12 pontos quando for finalizada a sétima rodada do Brasileirão e iniciará o recesso do campeonato por causa da Copa do Mundo da África do Sul.