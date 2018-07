Volante belga minimiza polêmica sobre Mbappé: 'Grande jogador'

Após a dolorosa derrota para a França nas semifinais da Copa do Mundo, alguns jogadores da Bélgica dispararam contra um suposto "antijogo" do adversário, principalmente de Kylian Mbappé. Passados dois dias, o volante Youri Tielemans minimizou a polêmica nesta quinta-feira e reconheceu a qualidade do atacante do Paris Saint-Germain.

"Mbappé é um grande jogador, que fez uma boa partida. Quando se está ganhando por 1 a 0 uma partida semifinal de uma Copa do Mundo, trata-se de conservá-la e de matar o tempo. É normal. Houve frustração de nossa parte. Kylian não pensou em outra coisa. Só queria ver sua equipe ganhar. Soube jogar e foi inteligente", comentou.

Mbappé causou polêmica por prender a bola, cavar faltas e retardar as cobranças da Bélgica nos minutos finais. Courtois e Hazard foram bastante críticos ao comportamento rival. O goleiro chegou a dizer que "preferia ter perdido para o Brasil", enquanto o meia-atacante afirmou que "prefere perder como Bélgica a ganhar como esta França".

Tielemans considerou que estas declarações vieram da frustração pelo resultado. "Estamos decepcionados. Lutamos e demos tudo. Foi um confronto cara a cara. Isso é o mais importante para nós. Perdemos e perdemos a chance de estar em uma final de Mundial."

Mesmo assim, o meia do Monaco ressaltou a oportunidade de levar a Bélgica à terceira colocação pela primeira vez na história, se vencer a Inglaterra neste sábado, em São Petersburgo. "Quero ganhar no sábado. O desafio agora é conseguir o terceiro lugar, e podemos alcançá-lo. A Bélgica nunca foi terceiro."