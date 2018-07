Volante camaronês pede desculpas pela expulsão contra Croácia

Expulso de campo na derrota da última quarta-feira, quando Camarões levou de 4 a 0 da Croácia e foi eliminado precocemente da Copa do Mundo, o volante Alex Song aproveitou a entrevista coletiva do técnico Volker Finke, nesta sexta, em Vitória (ES), para fazer um pronunciamento. Ele pediu desculpas pelo seu ato, ao agredir o atacante croata Mandzukic e receber o cartão vermelho, e assumiu a culpa pela goleada.

"Gostaria de pedir desculpas a toda nação camaronesa, às crianças e ao Brasil. Se tiverem que culpar alguém pela derrota, culpem a mim", declarou Song, que defende o Barcelona e é um dos destaques da seleção de Camarões.

Depois, na entrevista coletiva, o técnico de Camarões tratou de reconhecer o favoritismo do Brasil no jogo de segunda-feira, em Brasília, quando a seleção africana se despede da Copa do Mundo. Apesar disso, prometeu uma atuação honrosa de sua equipe.

Na entrevista, porém, o assessor de imprensa Raphael Nkoa vetou qualquer pergunta sobre o temor da Fifa de que o jogo entre Brasil e Camarões seja alvo de apostadores interessados na manipulação de resultados. Segundo a entidade, essa partida é de "alto risco" por causa da condição da seleção camaronesa - já eliminada e vivendo problemas internos, como a crise sobre o prêmio dos jogadores pela participação na Copa.