Volante Chico nega negociação com o Palmeiras CURITIBA - O Palmeiras está encontrando sérias dificuldades para se reforçar. Após tentar sem sucesso, ao menos por enquanto, as contratações dos atacantes Maikon Leite e Jobson, o volante Chico afirmou que não abriu negociação com o time paulista. Também disse que dificilmente deixará o Atlético Paranaense para se transferir a um clube brasileiro.