Volante Christian Träsch é cortado de seleção alemã

O volante Christian Träsch foi cortado nesta segunda-feira pelo técnico Joachim Löw do grupo de pré-convocados para defender a seleção alemã na Copa do Mundo.

O jogador do Stuttgart, de 22 anos, sofreu uma lesão no tornozelo direito durante um jogo-treino contra o Tirol. Esta é a segunda baixa entre os alemães por lesão - o meia Michael Ballack, contundido, também está fora do Mundial.

"Lamentamos muito por ele, Christian estaria na convocação definitiva", disse Löw em entrevista coletiva. O treinador ainda não apresentou sua lista final composta por 23 jogadores. Ele ainda terá que fazer dois cortes até o dia 1º de junho, data-limite determinada pela Fifa para a inscrição dos elencos das 32 seleções.