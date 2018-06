Volante Coquelin deixa o Arsenal e assina com o Valencia até 2022

O Valencia anunciou nesta quinta-feira a contratação do volante Francis Coquelin. O jogador francês, de 26 anos, vinha sofrendo com a falta de espaço no Arsenal e, por isso, foi liberado pelo time inglês para assinar contrato com o clube espanhol por quatro temporadas e meia, até junho de 2022.

Nenhuma das partes envolvidas revelou os valores da negociação, que já vinha se arrastando pelos últimos dias. O próprio técnico do Arsenal, Arsène Wenger, indicou na última quarta-feira que Coquelin provavelmente deixaria o clube por "não ter o espaço que precisa".

Conhecido pelo poder de marcação, Coquelin é mais uma cria da base do Arsenal, onde chegou em 2008, ainda aos 16 anos. Ele atuou por empréstimo por Lorient, Freiburg e Charlton antes de se tornar presença constante no time principal do clube londrino a partir da temporada 2014/2015.

De lá para cá, foram 160 partidas com a camisa do Arsenal, mas na atual temporada, o jogador vinha sofrendo com a concorrência de nomes como Xhaka, Wilshere, Ramsey, entre outros. Por isso, atuou em somente sete partidas desde o meio do ano passado.

No Valencia, ele terá a companhia dos brasileiros Neto, Gabriel Paulista e Andreas Pereira, além de Rodrigo, naturalizado espanhol. A equipe é a terceira colocada no Campeonato Nacional, 11 pontos atrás do líder Barcelona.