Volante corintiano vai jogar Sul-Americano Sub-20 pelo Paraguai

O atacante Malcom não será o único jogador do Corinthians no Campeonato Sul-Americano Sub-20 do Uruguai, que vai começar no próximo dia 15 de janeiro. Neste domingo, a Associação Paraguaia de Futebol anunciou a lista final de convocados para o torneio com a presença do volante Gustavo Vieira, que pertence ao time paulista.

O jogador, de 18 anos, fechou com o Corinthians em agosto do ano passado. Revelado pelo Rubio Ñú e indicado pelo ex-zagueiro Gamarra, ídolo da torcida alvinegra, ele é titular da seleção paraguaia e fechou um acordo de três anos com os paulistas. No fim do ano, Gustavo foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, que garantiu ao Corinthians o título do Campeonato Brasileiro Sub-20. O volante também foi eleito o melhor jogador da competição.