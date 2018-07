Volante de origem, Henrique diz que aceita cumprir várias funções no Santos

SANTOS - O volante Henrique curte o bom momento vivido no Santos e deixa claro que está disposto a ajudar o time de qualquer forma. Caso o técnico Muricy Ramalho precise improvisá-lo, ele se coloca à disposição do treinador sem problema algum.

"Estou aqui para ajudar. Onde ele (Muricy) colocar a gente para jogar vamos tentar o melhor possível. Já joguei de primeiro e segundo volante, lateral ou meia, o que precisar eu estou à disposição", disse o animado volante.

Apesar da disposição em atuar improvisado em outros setores do gramado, a tendência é que Muricy continue escalando Henrique como volante. Na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, no último sábado, pelo Campeonato Paulista, ele foi um dos destaques do time atuando na marcação. "Foi bom para gente, necessitávamos da vitória para dar confiança e crescermos como um time", destacou o jogador.