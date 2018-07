Volante deixa a Portuguesa e encaminha acerto com o Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras pode acertar até o fim da semana a contratação do volante Bruninho, da Portuguesa. O jogador, de 21 anos, rescindiu contrato com o time do Canindé nesta terça-feira e já faz exames médicos para assinar contrato com o time alviverde. Em troca do jogador, o técnico Gilson Kleina pode liberar alguns atletas para empréstimo.

O jogador apareceu na Portuguesa como uma das revelações da base, mas decidiu não renovar contrato por estar incomodado com o atraso de salários. A postura irritou a diretoria rubro-verde, que resolveu rescindir seu contrato antes de maio, quando acabaria o contrato.

Como as diretorias mantém boas relações, o Palmeiras deve emprestar alguns jogadores para a Portuguesa pela "ajuda" em facilitar a chegada do jogador antes do término do contrato. O lateral-esquerdo Victor Luís é um dos jogadores pedidos pelo técnico Argel Fucks. O zagueiro Leandro Amaro, o meia Diego Souza e um atacante também pode ser envolvidos na transação.

O Palmeiras já contratou dez jogadores. Os zagueiros Victorino e Lúcio; os laterais-esquerdo William Matheus e Paulo Henrique; os volantes França e Josimar, os meias Marquinhos Gabriel e Bruno César; e os atacantes Diogo e Rodolfo.